15人涉油麻地參與暴動提訊　官准保釋須守宵禁等條件

東區法院今(20日)就一宗涉暴動案提訊，該案共涉15人，分別為胡海維(20歲，學生)、翁永勝(18歲，學生)、葉偉成(24歲，學生)、翁耀揚(27歲，髮型師)、尹亦慷(23歲，侍應)、溫燿輝(24歲，學生)、溫育賢(23歲，學生)、黃俊輝(18歲，學生)、鄔梓龍(17歲，學生)、許鵬毅(26歲，文員)、葉穎燊(21歲，裝修工人)、張芷晴(20歲，無業)、周鳳彥(26歲，編輯)、鄧浚傑(24歲，電工)、姚梓駿(21歲，秘書)。他們被控於11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參與暴動。

控方申請暫時毋須答辯，將案件押後16星期，至明年3月10日，等候警方進一步調查後再訊，期間不反對眾被告保釋。其中一名被告翁永勝現仍在醫院留醫，控方申請將他的案件押後至本月25日，或他可出院的盡早時間再訊。

眾被告獲准以現金5000港元保釋，保釋期間需遵守一系列保釋條件，包括不准離境、守宵禁令、定期到警署報到，以及禁足佐敦、油麻地等一帶範圍。

辯方透露其中一名男被告溫燿輝是棍網球港隊代表，辯方希望他凌晨1時才開始守宵禁令，因為他要遷就隊友，訓練多在晚間進行。另一名男被告溫育賢則是香港大學學生，他家住大角咀，返學搭巴士或經過禁足範圍。最終裁判官維持眾被告每晚11時至翌晨7時均須守宵禁，而乘搭交通工具途經禁足範圍則可獲豁免。