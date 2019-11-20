政Whats噏：陳志輝上載校園復修照　網友盼中大浴火重生

喺上星期中文大學校園多個位置爆發激烈衝擊，甚至連運動場都淪為戰場，大學設施損毀嚴重，滿目瘡痍。逸夫書院嘅院長陳志輝教授喺社交平台上分享中大校園現況，睇嚟喺校園回復平靜後，復修工作做得好快。

陳志輝喺Facebook上載咗好多中大校園嘅最新照片，包括未圓湖同逸夫書院四周嘅環境，惹嚟好多網友嘅留言，有網友問逸夫書院係咪未受破壞定係收拾得咁快？陳教授就話逸夫書院係後者，而未圓湖更加冇任何破壞過嘅痕迹。

有網友留言提到未圓湖之名正如個湖嘅形狀咁，不規則而略帶彎角，而「未圓」正正係指世事難圓，所以更加要力臻至善，繼續保持住嚮往完美嘅心。不過，就算相入面嘅未圓湖依然樹影婆娑、人傑地靈，但亦都有唔少留言嘅網友心痛中大校園被炮火蹂躪，希望中大可以成為火鳳凰咁浴火重生。

好多人提起中大就會諗起「環抱山水日月之境」，而陳教授反問點解依家嘅未圓湖好似比前更加靚？有人就答佢因為冇經過對黑夜嘅恐懼，人就唔知道黎明嘅美好，相信點咗讚嘅陳教授都好認同呢句說話！