60男女涉油麻地暴動　准保釋明年3月再訊

修例風波持續，周一(18日)油尖旺區發生激烈警民衝突，60名懷疑涉案男女被控一項暴動罪，今日(20日)分3案在九龍城裁判法院提堂。3案中共有8人因留醫缺席，他們的案件均被押後至本月25日或更早出院之日。

其餘被告均暫時毋須答辯，裁判官把案押後至明年3月，等候警方進一步調查。期間全部被告獲准保釋，除各人均需繳交保釋金及到警署報到一次外，部分保釋條件各有不同，有裁判官拒絕頒下宵禁令、禁足令及不得離港，惟亦有裁判官則要求被告遵守全部上述條件。

第1宗案件涉及17男3女(17至34歲)，包括一名尼泊爾籍地盤工；第2宗案件涉及18男2女(16至35歲)；第3宗案件涉及15男5女(17至31歲)。大部分被告為學生，亦有人報稱任職攝影師、設計師、大學研究員。3宗案件控罪均指各人於11月18日，在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參與暴動。

第2宗案件首先審理，案中5名被告仍然留醫，缺席提訊。裁判官把案押後至明年3月5日。控方申請被告需遵守宵禁令、禁足令及不得離港的保釋條件，惟裁判官質疑現時全港幾乎全日及任何地點，都可能出現示威，宵禁令及禁足令都不適合，而各被告亦是土生土長，潛逃機會不高，最後3個條件均不用施加。庭上有辯方律師投訴，指被告在被捕後被警員毆打，亦有警員把BBQ火槍放入其袋中。

第1及第3宗案件同時在2個法庭審理。就第1宗案件，1名被告留院缺席。裁判官把案件押後至明年3月11日。對被告保釋方面，控方要求條件的申請相同，辯方指案件證據薄弱，反對宵禁令，惟裁判官經審視後，最後決定全部被告需守宵禁令、禁足令及不得離港等。

就第3宗案件，2名被告仍然留院故缺席。裁判官把案件押後至明年3月4日。控方對被告保釋條件的申請相同。有辯方律師指就同樣指控，有裁判官不施加宵禁令及禁足令等，若對其他被告卻加以嚴苛條件，會讓人覺得不公。裁判官反指其他裁判官的決定對她沒有約束力，最後除不施加禁足令外，各被告均需要遵守宵禁令，期間不得離港。