80男女涉油麻地暴動　獲准保釋明年3月再訊

紅磡理工大學在周日(17日)淪為戰場，理大內的示威者遭警方重重包圍，翌日(18日)大批人在油尖旺區一帶聚集聲援被困者。警方展開驅散行動，其中80人在彌敦道被捕，包括42名學生及4名醫護人士，全部被控暴動罪。他們分4案昨日(20日)在西九龍裁判法院提訊，有12名被告因留院准延後出庭，其餘68名出庭的被告毋須答辯。裁判官把其中兩案押後至明年3月11日，另兩案則被押後至3月19日，以便警方進一步調查及搜證。

4宗案件各涉20名被告，他們犯案地點相同，被指控的內容相若，被捕時間同為當晚約10時。控罪指，64男16女的被告，年齡介乎16至41歲，同被控於本月18日，在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參與暴動。

全部被告准以1000至5000元保釋外出，期間每晚11時或12時至翌晨7時宵禁，不准離港，及要遵守禁足令，禁足範圍北至登打士街，南至佐敦道，西至上海街，東邊由窩打老道登打士街起，沿窩打老道轉入彌敦道，轉入加士居道至佐敦道交界止。裁判官表明在禁足範圍轉乘交通工具不受限制，有3名被告獲准以到律師行及廣華醫院覆診為由，獲豁免進入禁足範圍。