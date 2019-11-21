3學生獲今屆哈佛圖書獎學金　暑假遊學哈佛　　

哈佛大學香港校友會每年均會設立「哈佛圖書獎獎學金」，資助表現出色及有經濟需要的中學生報讀哈佛暑期課程，在今屆即第15屆143名申請獎學金並獲嚴謹評選學生當中，有3人成功獲資助，他們分別是來自德望學校的Queena Lau、聖若瑟英文中學的Jason ku及來自聖安當女書院的Hadia Saqib，其中Queena打算修讀異常心理學，Jason則希望修讀醫學科學生物相關的科目。

申請「哈佛圖書獎獎學金」需以文章回應「哈佛圖書獎」的相關主題，在會見評審時，亦需述說自己的生活、夢想、親身經歷及個人志向，表現自己勇於創新及接受挑戰的心志，展現自己對學習的熱誠。獲獎者可獲全面資助到哈佛大學報讀為期7周的哈佛中學暑期課程。

獲獎的Hadia Saqib來自巴基斯坦，她3歲隨父母來港定居，自幼在國際學校讀書。為了學好中文，中學時轉到本地學校就讀，她加倍努力學習下，最終考得頭3名成績，現更說得一口流利廣東話，她夢想做一名營養師，希望到哈佛學到醫學倫理學及醫學相關知識。