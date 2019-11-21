東方日報A1：美參院通過《香港人權法案》即掛鈎貿戰　華必反制

美國政府多次把香港反修例風波與中美貿易戰掛鈎，美國參議院於美國時間周二（19日）一致通過《香港人權與民主法案》（下稱法案），與眾議院版本的法案整合後就會提交總統特朗普簽署。副總統彭斯隨即表明，若香港示威遭暴力鎮壓，華府將難與中國簽署貿易協議；特朗普則警告，若中美未能達成協議就會調高對華貨徵收關稅。中國外交部副部長馬朝旭周三召見美國駐華使館臨時代辦柯有為，提出嚴正交涉及強烈抗議，指中方必將採取有力措施堅決反制，敦促美方阻止該法案成為法律。

法案上月獲眾議院一致通過後，參議院上周啟動名為「熱線」的快速表決非正式機制，以加快法案通過期間沒有參議員表示反對；至周二，法案在參議院大會上以口頭表決形式通過。會上亦通過另外一項禁止美國向香港警方出售人群管制及防暴設備的《保護香港法案》。

法案包含兩項對一九九二年生效的《香港政策法》修訂，包括國務卿每年要提交香港自治報告、被政治拘捕的港人不會被拒發美國簽證。法案亦要求商務部長於法案通過後一百八十日內，諮詢財政部長及國務卿後提交香港違反美國出口管制，以及美國和聯合國制裁情況的年度報告；保護美國公民免被引渡到中國；制裁損害香港自由及自治的任何人，總統亦要向國會提交制裁名單；要求國會譴責有意針對民主派人士及外國外交人員、由中國政府控制的傳媒；調整美國對港出口的人群控制裝備，以防被不當使用。

提出法案的共和黨籍參議員魯比奧表示，世界都在注視香港的示威，聲稱中國企圖將香港「一國兩制」變成「一國一制」，要中國及港府官員對此負責，並將制裁相關人士。民主黨參議員梅嫩德斯形容，這是美國支持民主人權的重大一步，呼籲港府回應示威者訴求。民主黨總統初選參選人兼麻省參議員沃倫對法案獲通過感高興，這加強對香港人權和民主的支持。

彭斯則警告，特朗普已明確表示若香港當局處理示威時出現暴力行為，或沒有恰當和人道地處理，美國將很難與中國達成協議。他又稱，中美就首階段貿易協議談判的同時，美方亦會對中國採取強硬立場。特朗普則指，他不在乎美國能否與中國達成貿易協議，因為中國受到的打擊比美國大。他續稱，若兩國不能達成協議就作罷，他就會再調高關稅。

參議院通過法案後引起北京強烈反彈，馬朝旭表示香港事務純屬中國內政，不容許任何外國政府和外國勢力干預，美國國會以法案公然插手香港事務，干涉中國內政，促請美方立即停止，否則中方必將反制。外交部駐港公署特派員謝鋒周三召見美國駐港總領事史墨客，就參議院「冒天下之大不韙」通過法案，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則提出強烈抗議，表示堅決反對。

中國外交部發言人耿爽要求美方認清形勢，立即停止插手涉港事務。中國國家副主席王岐山在北京接見出席第十一屆中美政黨對話美國代表團時，評論中美建交以來關係雖歷經風雨，但總體向前，認為雙方於經濟等各層面交流，有助建立以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

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