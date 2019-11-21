探射燈：外地行駛需領牌　港立法進度慢

不少城市透過發牌或登記制度，准許電動代步工具合法及安全地在路上行駛，本港卻仍在研究中。今年5月，法國巴黎1名歌劇院女鋼琴樂手被電動滑板車撞至手臂骨折，事後引起廣大市民回響，並促使巴黎政府立法限制電動滑板車在市區只能每小時20至30公里行駛，且不得進入公園。

美國加州及新加坡亦有相關限制。在加州，電動滑板車駕駛者需年滿16歲，在行人路上駕駛時，時速不得超過40公里等。新加坡則按電動滑板車的品牌及款式訂立不同重量及時速限制，用家需要購買第三者保險並在駕駛時戴上頭盔，而且禁止在馬路上駕駛。

本港運輸署在2017年展開「提升香港易行度顧問研究」，研究範圍亦包括在港使用電動可移動工具代步的可行性，預計於2020年中完成。立法會議員郭家麒認為政府應參考外國做法，就各類電動滑板車的動力、功能以及可行駛路段作詳情研究及訂立指引，令市民在安全的情況下使用電動滑板車。

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