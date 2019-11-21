探射燈：亂改裝易出事　換大電池恐自燃

雖然駕駛電動滑板車有諸多限制及構成安全隱憂，但在本港愈來愈多用家。在網上用家群組中，除了品牌及行車熱點外，改裝亦是熱門話題，不少用家分享改裝把手至避震器心得，又互相交易零件，甚至有人加裝外置電池及更換大容量電池，作長途行駛。

然而，機械工程師盧覺強表示，市民購買或改裝電動滑板車前應了解相關法例及風險，若市民自行更換大容量電池，但電壓不相符，分分鐘致電動滑板車損壞，嚴重者更可致電池自燃，甚至引起爆炸。盧又指市民在私人地方駕駛改裝電池的電動滑板車時，可留意運作期間，電池有否過熱，如過熱則可能有自燃及爆炸風險。

去年內地國家市場監督管理總局於深圳實體店及網絡平台抽取40個電動滑板車樣本測試，發現全部不合乎規格，其中4個樣本的鋰電池在重物撞擊測試時起火爆炸；另外3個樣本的電池亦有起火及爆炸風險。

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