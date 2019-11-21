修例風波：港鐵紅磡及大學站續閂　元朗站下午2時關閉

港鐵經詳細風險評估及與相關政府部門商討後，今天(11月21日) 港鐵各線(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上11時結束。

• 以下車站於11月21日仍然關閉，列車亦不停有關車站：

- 西鐵線及東鐵線：紅磡站及大學站

• 元朗站將於下午2時關閉，列車不停元朗站

• 個別車站的出入口亦會暫時關閉

港鐵會繼續評估風險狀況，並會在有需要時縮短服務時間。

另由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下:

- 751P線由706線替代。

- 761P線在天水圍區由天逸改經濕地公園、天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。

- 751線在天水圍區由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區由市中心改經安定及兆麟，並改以三聖為終點站。

- 614及614P線往元朗 / 兆康方向由市中心改經屯門、河田、屯門醫院往元朗方向及兆康站。

- 其他輕鐵路綫維持不變。

- 751線不經翠湖及友愛站。

- 所有輕鐵路線維持11至25分鐘一班。