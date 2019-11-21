探射燈：電動代步器周圍飛　奪命危機　政府懶理

上月本港發生首宗電動滑板車致命車禍惹起關注，惟近日交通混亂，冒險以電動滑板車代步卻有增無減。東網記者日前於多區發現各式電動代步工具，有電動滑板車以時速達40公里在單車徑飛馳，險撞途人；又有人在狹窄行人路上左穿右插，與車擦身而過。

近日交通大亂，出行困難，不少人以電動工具代步。日前晚上的大埔林村外行人路上，有兩人駕駛電動滑板車一前一後行走，其中一人疑因不熟悉操作而左搖右擺，期間更一度失平衡，惟該路面僅闊約2米，旁邊是多車的林錦公路，又有樹木遮擋視野，駕駛私家車行經的羅先生坦言一額汗。

日前清早返工時間，近富亨邨的頌雅路單車徑有風火輪馳騁，期間險撞倒長者；下午2小時內，於汀角路近大貴街的一段單車徑，記者發現至少4名年輕男子駕駛電動滑板車及風火輪，以時速約20公里行駛，但僅1人戴有單車頭盔作保護裝備；而近鳳園路的一段單車徑，亦有1名駕駛電動滑板車的男子風馳電掣，以時速約40公里高速行駛。近港鐵大埔墟站人來人往的行人路上，更有人以風火輪左穿右插。

觀塘有人以電動滑板車運貨，穿梭行人路及車路。將軍澳更是電動代步工具的熱點，入夜後高峰期，風火輪、電動單車及電動滑板車等平均每半小時可見兩輛出沒，不少車主以它為下班或買餸的代步工具。在坑口明德邨，記者發現單車徑上有2輛電動滑板車行駛，其中1輛卻逆線行車，且時速約每小時30公里，對其他道路使用者構成危險。

執業大律師陸偉雄表示，根據《道路交通條例》，此類電動代步工具屬於「汽車」類別，卻未獲運輸署發牌，在公眾地方駕駛可被視為駕駛無登記車輛，最高可處罰款1萬港元及監禁6個月。同時，因保險公司不會為此類車提供保險，一旦發生意外，駕駛者需一力承擔所有賠償。

立法會議員郭家麒直指，港府在相關法例研究進度緩慢，顯示出無意解決問題的態度。他指在相關規管未訂立前，警方應加強執法。

警方發言人表示，未有備存相關檢控數字，惟從道路安全或維持交通暢順的角度考慮，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面。運輸署發言人亦指，一貫政策是不會為這些電動可移動工具登記及發牌，在道路或私家路上使用未經登記及領牌的汽車已可能違法，該署網頁已載有相關資訊提醒巿民。

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