Dr.東：輪狀病毒秋季常見　幼兒上playgroup增感染風險

天氣漸涼正是輪狀病毒活躍季節，最常出現小兒「秋季腹瀉」現象，不幸中招有機會「痾到七彩」。有家庭醫生指輪狀病毒最常在學校或院舍等人多地方爆發，隨住愈來愈多小朋友很早就報讀「playgroup」（幼兒遊戲小組），感染年齡亦愈來愈年輕，出現脫水的風險亦隨之提高。輪狀病毒雖無藥可治，但有口服疫苗預防，不少家長在小朋友兩個月大時已安排接種。

輪狀病毒一般是透過口糞途徑傳播，亦可透過飲用或進食受污染的食水或食物，或接觸受污染的物件表面傳播。家庭醫生鄭志文表示，由於輪狀病毒傳染性高，外國有文獻顯示即使吸入帶病毒的飛沫可能都有機會染病。輪狀病毒的潛伏期一般是兩天，患者會出現突發性嘔吐、肚痛及腹瀉，腹瀉通常會十分嚴重，且多屬水瀉，患者可能會「一日痾幾十次」。

由於無間斷的痾嘔，且食欲不振，較常出現的嚴重情況是脫水，患者會疲倦、皮膚乾、小便減少，甚至發燒及神志不清。鄭指出，如果是嬰幼兒，脫水的症狀可來得很快，甚至出現電解質不平衡，有抽筋情況。痾嘔症狀有機會持續數日，由於無針對性的藥物治療，醫生除了為患者補充水分及電解質，亦會對其病情進行監察。

現時不少家長有帶小朋友上「playgroup」，增加幼兒時期感染輪狀病毒風險，因此五歲以下兒童大多已經中過招及有抗體，雖患者感染後不會終生免疫，但再次受感染時病情會較為輕微。若小朋友不幸中招，家長最好勿讓他們飲奶及進食油分高的食物，冷凍食物亦最好戒口。

輪狀病毒有針對的預防性口服疫苗，鄭指近年不少父母都會帶小朋友接種，一般來說，幼兒六周大起已可接種，家長較常於幼兒兩個月大時與其他防疫注射疫苗一併接種。接種兩劑疫苗後已有一定保護力，即使受感染，症狀亦會較輕微。不過他不建議兩歲以上兒童接種，因大部分人或已經受到感染而有抗體。

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