尖沙咀6南亞匪　斬找換店3職員搶篋擸1500萬

南亞兵團無法無天，鬧市行劫掠巨款！六名南亞刀匪昨午在尖沙咀街頭，截劫兩名懷疑找換店職員，搶走一個載有1500萬元現金的行李篋後逃走，期間疑不滿兩名事主尾隨窮追，揮刀斬傷對方，邊逃邊把現金「過袋」後，棄下行李篋、利刀及一疊現金，跑至距離現場約300米的梳士巴利道，疑截乘的士逃去。至於兩名事主則被斬傷血流披面，被送院治理。警方懷疑有人早已洞悉事主行蹤，伺機埋伏行劫，正進一步調查案件及追緝匪徒歸案。

據了解，遇劫兩名分別姓蘇(32歲)及姓陳(22歲)內地男子為找換店職員，昨午5時許，他們同穿着黑色上衣，拖住一個疑裝有1500萬元現金的行李篋，途經棉登徑22至26號對開時，突有5名南亞漢撲出並持利刀指嚇兩人，一手搶走該行李篋，即拔足向漆咸道南逃走。兩事主不甘損失啣尾窮追，追至余仁生中心對開馬路，匪徒突然發難，揮刀斬傷兩事主，他們受傷跌坐地上，面部披血。匪徒不敢停留，邁步橫過漆咸道南，向尖沙咀東公共運輸交匯處狂奔。兩事主同行姓蘇(47歲)內地生意伙伴見狀報警，有市民上前遞紙巾讓事主止血，亦有人報警求助。

警員接報迅速趕至，在附近一帶搜索匪蹤惜無果，封鎖現場調查。警員在棉登徑檢獲一對紅色運動鞋、一個斷開的行李篋手柄及一個背囊；在漆咸道南發現一攤血漬；在運輸交匯處對開的行人路，檢獲灰色行李篋、一個口罩、一個面罩及一疊現金；在永安廣場旁邊的橫巷檢獲一把利刀；於梳士巴利道發現一對手套。

警方經初步調查後，估計匪徒逃至運輸交匯處後打開行李篋，將巨款轉放至其他袋，然後穿過橫巷，至梳士巴利道截乘的士離去。警方不排除有人通風報信，懷疑匪徒早已掌握事主行蹤，伺機打劫，正翻查附近一帶「天眼」片段搜證，案件列作行劫，交油尖警區刑事調查隊跟進案件。至於兩名事主則經包紮後，由救護車送院治療。

南亞兵團犯案不絕，連同本案，單計今年已犯下3宗巨額劫案。其中於9月，紅磡一找換店兩名職員，押運一筆總值516萬元的美元及港幣往尖沙咀，在馬頭圍道遭五名南亞賊以棍及揮拳圍毆，搶去載有巨款的背囊。另於5月，一名男子攜人民幣，到紅磡黃埔一間找換店兌換400萬元現金，離去時遭兩名南亞匪截劫搶背囊，左腳被斬傷，有店舖職員及休班警協助追截，終把其中一名持行街紙的印度漢制服，事主幸保不失。