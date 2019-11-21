網民熱話：車Cam前犯案　笨賊圖爆竊反成「最上鏡」先生

賊人趁四周無人落手，卻不知整個過程早已被車Cam錄下。（互聯網）

天眼處處，一舉一動都幾乎被攝入鏡頭，不過總有人對此敏感度極低。近日就有賊人懷疑趁清晨人流稀疏，公然以硬物狠鑿車輛擋風玻璃企圖爆竊，結果不但未能成功，整個過程更被車Cam錄下，網民看後直呼「笨賊」。

網民於facebook群組「馬路的事討論區」分享一段影片，事發在前日（19日）清晨約5時半。從影片可見，一名男子在旺角洗衣街一架車輛前鬼鬼祟祟，見四處無人，竟掏出一支黑色硬物，「呯、呯」兩聲鑿向車頭玻璃，不過男子似乎低估玻璃的硬度，玻璃似乎絲毫無損。男子見未能得手，最終知難而退。

網民看過後都忍不住揶揄：「有無咁蠢呀...」；有人則開玩笑稱：「買套實用啲工具先啦」，有網民則調侃賊仔「人做賊佢做賊，佢做到咁失敗」。

網民有話說：

Gary Ng：做賊都要聰明少少...打都打側邊...做賊都蠢過人...

Ka Po Li：係咪睇完又一城爆玻璃，又以為啲玻璃真係咁易爆得開

Yau Ka Lun Alan：洗衣街咁多人都夠膽嚟？

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