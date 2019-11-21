修例風波：學生阻港鐵車門被記過　戴德正指處分合理

持續多日的「理大之亂」至今仍未完全平息，校園內尚有小部分示威者堅持死守。灣仔區校長聯會主席、聖公會鄧肇堅中學校長戴德正今早(21日)在電台節目表示，學界一直以不同網絡與政府及議員溝通，希望以和平方法處理問題，而他本人本周一(18日)曾與政務司司長張建宗開會商討解決方案，另有部分校長到校園勸退學生。

對於有中學對參與昨日(20日)阻塞港鐵的學生予以記過處分，戴認為處分屬合理，強調學校不鼓勵學生做違法的事，並會教育他們，但學生即使犯錯，受到的懲罰亦不應過重。

另外，曾進入理大協助的教育界立法會議員葉建源表示，大學的水電如常運作，但擔心校園內的日常生活問題，例如未有足夠食物，又指示威者處於憂慮狀態是一種折磨，希望示威者能盡快離開。他指，仍留守的示威者因不信任警察，擔心拘捕過程受暴力對待，期望政府官員和警員的言語要小心。

另一名曾到理大接觸留守人士的前財政司司長政治助理羅永聰表示，理大內目前仍有數十至100人，他們分散在不同大樓及房間，至凌晨再有1名13歲少女願意離開，需要送院治理。他形容目前理大校園的情況很差，圖書館被消防喉淋了數日形成水池，電錶房被破壞，衞生情況開始轉差，飯堂傳出異味，個別同學肚瀉發燒。