修例風波：多間大學改考核安排　浸大部分考試明年1月舉行

多間大學因應社會情況取消本學期餘下的面授課堂，考試亦有特別安排，香港大學向學生發電郵交代最新考核安排詳情，針對本學期的課程，學生可按個人意願，選擇把相關成績計算入GPA(成績平均績點)，或以「及格」、「不及格」作成績，不計算入GPA，亦可選擇「退修」。

電郵又指，學生可於下月6日下午5時前提交表格申請，申請相關考核安排，表格範本及提交形式將由各學院安排。學生如未有提交表格，其課程評核制度將如常。教師會於下周五(29日)前於Moodle通知學生有關課程評核之改動，而大部分考試應改為其他評核形式。至於全年性的課程，考試將於明年5月進行，其評核制度沒有改動。

早前宣布本學期已結束的中文大學，則向學生發電郵，指原定下月4日至20日舉行的本學期考試已取消，校方將研究採用其他評核及學習方法，會盡快公布詳情。

浸會大學方面，若教師未有把原定在學校舉行的考試改為網上考試或以其他方式代替，考試暫定於明年1月7日至11日、即下學期開學前進行，教務處會適時通知學生有關安排。若課程導師因教學及評核方式改變，難以為學生評分，可改用優秀(Distinction)、滿意(Satisfactory)或不及格(Fail)評分。