挾持他人求警槍自轟　無業漢判囚2年

無業男子與家人爭執後離家，並因欠債而想自殺，雖身有𠝹刀，但他相信手槍是「最快捷有效」的自殺方式，遂走到停車場天台，以身上𠝹刀挾持一名素不相識的陌生人，並要求對方報警，及協助他要求警方給予手槍以自殺。39歲被告羅震鳴早前承認非法禁錮及公眾地方管有攻擊性武器罪，區院法官在參考他的背景及心理報告後，決定判被告監禁2年。

辯方律師今日(21日)求情表示，兩份報告對被告評價正面。臨床心理學家認為被告不似有預謀犯案，再犯暴力罪行的機會亦不高，但建議他接受心理輔導學習處理情緒困擾。他透過律師表示在獄中會努力學習，希望出獄後能學車做職業司機，請求法官輕判。

法官判刑時表示，被告因欠債、與家人爭吵、及與女友分手的問題共同困擾下犯此案，現已表示知錯，並向事主與警方道歉。法官指出，非法禁錮和管有攻擊性武器都是嚴重罪行，本案的事主亦因被告的行為導致頸部輕傷。綜合所有因素後，法官將非法禁錮罪的量刑起點定為3年監禁，管有攻擊性武器的量刑起點則為1年監禁。因被告認罪可分別減至2年和8個月監禁。法官最終下令兩罪的刑期同期執行，因此總刑期為2年。