修例風波：海洋公園客量減　停開設施維修惹不滿

反修例活動持續，訪港旅客量大跌，海洋公園7月至10月旅行團客量按年大減56%，而自由行旅客更大挫逾60%。有遊客發現園內的機動遊戲設施大半維修感失望。不過，園方強調只是利用淡季平日時段進行景點設施維修及保養，而每日不多於5項機動遊戲關閉，園內動物展館和纜車等如常開放，周日遊人較多的日子，大部分機動遊戲設施都會啟動，供遊客玩樂。

有遊客早前入園，發現大受歡迎的「越礦飛車」、「滑浪飛船」等機動遊戲關閉維修，部分小食亭亦關閉。海洋公園答覆東網查詢時表示，景點設施維修及保養工作均是公園日常需要，明白關閉或延遲開放設施對遊人的整體遊樂園體驗會有所影響，今年除了少數日子因受交通影響人手而將部分景點設施延遲或未能如常開放外，園方今年於淡季安排的維修保養工作日數與上年同期比較相若。

園方承認，今年7月至10月入園旅行團客量及自由行客量均下跌，雖然同期本地遊人總按年上升22%，但增幅難以抵銷入境遊客的巨大跌幅。

另外，昂坪360東涌纜車站上周四晚(14日)被人破壞部分設施，昂坪360宣布纜車服務於今日恢復正常，惟站內部分設施或未能提供服務，纜車服務於今午5時結束，以便工程人員繼續進行維修。