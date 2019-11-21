房協上年度淨盈餘10.85億　投資收入大減76%

房屋協會公布2018/19年度最新年報，其資產淨值再創新高達434億港元，增長達3%。不過，房協的投資收入為8.53億港元，較上一年度大幅減少76%，扣除所有營運成本、社區項目支出及營運收入後，今年錄得淨盈餘10.85億港元。房協指在審慎業務管理及投資下，房協得以維持健全的財政狀況。

房協指去年政府檢討房協轄下資助房屋項目的地價安排，批准日後以象徵式地價1000港元向房協批地作興建出租房屋，而資助出售房屋項目的地價則為市值地價的三分之一。新政策所帶來的即時效果是原先預留用作石排灣項目及定安街項目的13億港元地價，將毋須支付。有關安排長遠有助確保房協的業務持續發展，滿足市民的住屋需求。

為達成增加資助房屋供應的目標，政府從啟德發展區撥出一幅土地及從安達臣道石礦場撥出另外3幅土地，邀請房協發展資助出售房屋，提供約4600個單位。首個發展項目將於安達臣道石礦場展開，預期於2020年動工興建。

與此同時，房協位於粉嶺馬會道的資助出售房屋項目仍在規劃中，落成後將提供648個單位。房協將繼續尋覓合適的土地及資源發展資助出售房屋項目，以配合港人的置業需求。