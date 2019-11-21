港大推新招生措施　改以最佳五科成績計算

下學年大學聯招正接受申請，香港大學宣布，為讓2020年入學的文憑試考生有更大信心報讀心儀課程，港大不再採納以往「四個核心科目加兩個選修科目(4C+2X)」的遴選原則，全部課程改以最佳五科(Best 5)或六科(Best 6)成績計算，希望給予考生更大彈性。不過，考生必須留意大學最低入學要求，和個別課程對核心或選修科目的指定要求或計分比重等。

港大自2019學年起推行「港大加分制」，文憑試考獲5、5*及5**級，入學分數換算將由5、6、7分改為5.5、7、8.5分。由2020學年起，內外全科醫學士、生物醫學學士及藥劑學學士3個課程都將採用「港大加分制」，換言之，港大全數41個課程都會以加分制作為分數換算，以鼓勵考生更加放膽將港大課程放在Band A。

對於文憑試核心科目成績未達大學入學要求(即達「3322」級)，但在其他科目或範疇表現非常出眾的學生，港大各個學院都會視乎學生個別情況考慮取錄與否，過往亦有類似情況的學生獲取錄入讀商科、理科、工程學等相關課程。

港大亦為合資格非華語文憑試考生提供彈性安排，讓他們以國際中文科考試（如GCE、GCSE、IGCSE等）或香港中學文憑考試應用學習中文成績作為其他中國語文成績，以符合大學入學要求。若考生曾應考多於一個國際中文科考試及/或同時有應考文憑試中文科，則港大會以較佳成績的一科作考慮。