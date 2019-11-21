樂齡科技博覽開幕　軟食點心增長者食欲

香港人口逐漸高齡化，如何提升長者生活質素是社會的一大難題。政府、社聯及科技園合辦的「樂齡科技博覽暨高峰會2019」今早(21日)開幕，展覽設有三大主題展區，包括「樂齡美食街」、「樂齡科技Ｘ認知障礙」，以及「樂齡科技教育及租賃服務」。

吞咽困難問題困擾不少長者，影響其食欲和營養吸收，因此樂齡美食街展出多種不同類型的「軟餐」，令有吞咽困難的長者除了食糊仔以外，有更多膳食選擇。當中「文化村」以軟食點心作招徠，將點心製成糊仔後再塑形，還原點心本來的樣子，增加長者食欲。

今年展覽新設的主題館「樂齡科技Ｘ認知障礙」，則因應患者及照顧者在日常生活中經常面對的狀況，配置針對照顧認知障礙症人士的科技產品以供參考，包括來自荷蘭的音樂治療儀，使用者接觸、敲擊及揉搓治療儀表面，治療儀會發出包括流水、鳥鳴等聲音，鼓勵認知障礙症患者與他人交流或平伏情緒。

至於樂齡科技教育及租賃服務館則展示多樣由日本引入的產品，社聯預計於明年中，在沙田區推行為期4年半的試驗計劃，安排經醫管局轉介的沙田區長者租用復康產品，減少長者的經濟負擔。