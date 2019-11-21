Wargame謀殺案　次被告稱在山上曾用鐵通打死者頭

20歲「Wargame小子」郭葦諾疑遭其他「戰友」設局在五桂山殺害和棄屍，死者兩名戰友嚴汝衡及周正賢被控謀殺罪。案件今(21日)在高院續審，次被告周正賢繼續自辯。周指，案發當日在五桂山上，首被告嚴汝衡向死者提及周與死者的紛爭時，死者情緒激動想向嚴揮拳，周現身阻止，但死者轉而衝向他想推周落地，周推不開死者，被他推了三四次。

周指，嚴想推開死者並叫「唔好」，但死者沒理會反向周稱「你依家想點」且與周糾纏。周稱與嚴合力亦不能制服死者，死者突拿出氣槍及彈匣打周及嚴，且用氣槍射周及從茶水亭拿出掃把及鐵通襲擊他們。周曾搶走死者鐵通並打了死者的頭一下，嚴亦曾夾在2人中間叫停手，但被死者推開倒地。

周續指死者曾騎在他身上，用一件物品打他，周其後推開死者反騎在他身上用死者手上物品反打死者數下，死者稱「大佬對唔住，唔好再打」，周遂停手找嚴，發現他不太清醒。其後他拍醒嚴，他們再走近死者，發現他不再動，認為可能暈了。周遂叫嚴先離開與死者的友人05及貓仔匯合先下山，他則照料死者。

不過嚴走後，周檢查死者傷勢發現他已沒有知覺及呼吸，拍他亦沒反應。周稱當時「都唔知點做好」並認為死者當時已死，故「唔知點做，呆咗一呆」，其後想離開現場，但不想死者被人發現，遂想將死者拉落梯田。他又指因當時「好驚面對唔到佢囉」，遂從茶水亭拿出米袋「笠住」死者的頭。周其後脫下死者的腰帶，並拉他到梯田時卻疑踩到卡板，與其一同跌落梯田。

周稱他其後自行爬上茶水亭，並執走死者的物品，並把地上的鐵通、摺刀及死者的氣槍掉落山，再帶走死者的背包及電話等。周稱「當時好亂，諗唔到嘢」遂離開五桂山到藍田的公園且在公廁梳洗，清洗身上的血漬，其間亦有清洗死者的電話並放在褲袋內。及後他與嚴及貓仔會合，並拉開嚴，單獨告之嚴在山上發生的事，並着他替其隱瞞，嚴亦答允替周棄掉死者的物品。因當時貓仔在場，周怕他見到故把死者的物品交給嚴，其後3人分開，周於凌晨約5時回到家中。

同日下午，周與嚴等有一同打Wargame，其間他有拉開嚴並向嚴提過在山上曾用刀及鐵通打死者，嚴稱死者的物品仍在他存放野戰用品的工場內。其後嚴及貓仔收到警方通知要到警署協助調查，他即到嚴的工場取走死者的物品棄於旺角。