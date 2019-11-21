港珠澳橋石屎測試造假　辯方稱工作太多才未依足規定

港珠澳大橋香港段前年5月爆出混凝土壓力測試疑造假醜聞，最終政府要額外耗費逾5800萬港元補救。涉事的土木工程拓展署承判商嘉科工程顧問有限公司當中19名實驗室男職員遭廉政公署起訴，其中7人認罪，餘下12人受審後被裁定串謀欺詐罪成，案件今(21日)在西九龍法院進行辯方求情程序。

昨(20日)被判罪成的被告包括前工地實驗員余維德、李詠暉、薛家俊、陳銳鏗、姚宇峰、葉德杰、吳汶鴻和張嘉明，以及前實驗室助理員謝德禮、李志勤、陳志成和郭文輝，年齡介乎23至59歲。

辯方指，部分被告的犯案時間不長，有人更因為出於勤力，才「做埋懶同事嗰份」。辯方認為有石屎雖未能依時檢測，但不會影響大橋安全，事實上被告每天都努力工作，但因工作量太多才未能依足規定完成。

此外，資深技術員吳啟堯(64歲)早前認罪後，擔任控方證人頂證上述被告。辯方為吳求情則指，法庭接納他的證供可信有用，認為他可獲減刑一半。雖他出任污點證人後並未受安全威脅，但他願意面對舊同事，有勇氣接受挑戰，顯示他有真誠悔意。

法官認為吳是主導犯案的人，又指大橋是大型建設，未來安全風險仍屬未知之數，故案件有相當嚴重性。法官直言有證供顯示有人在工作時常常看手機，認為若所有人都勤力工作，理應「做得晒」，且各行業都有淡旺季，法庭昨日也要處理案件到深夜，不接納工作量為減刑原因。案件將於下月11日判刑。