地盤工涉6.26圍警總及襲警　今缺庭官頒令通緝

今年6月26日灣仔警察總部遭示威者包圍，當日有穿灰色便衣的男警被指喬裝示威者衝擊警方防線。警方事後拘捕一名25歲地盤工人，控告他涉嫌在當日參與暴動及襲擊該名男警，案件今午(21日)在區域法院審理，惟被告岑曉麟缺席聆訊，法庭決定撤銷其保釋，及頒下拘捕令通緝他，至於是否充公保釋金，留待稍後處理。

案件原定下午2時半在區院答辯，惟被告至2時45分仍無現身，今日他亦無律師代表。控方指警員開庭前曾致電被告手機，電話有人接聽，對方確認是被告本人，惟警員表露身份後對方即掛線。

控方指，案件今年10月3日在裁判法院首度提堂，當時被告有大律師代表，及後被告繼續透過律師向警方索取文件及證供，警方本月6日已將相關文件給予被告的法律代表簽收。惟今日被告無律師代表也沒到庭，控方遂向法庭申請拘捕令。

法官郭偉健認為被告既然接聽警員的電話，即代表他可能仍身處香港，一度將聆訊押後15分鐘，惟過後被告仍未現身，郭官遂頒下拘捕令，撤銷其保釋。

岑被控一項暴動罪及一項襲擊致造成實際身體傷害罪，控罪指他於6月26日在軍器廠街灣仔警署外連同其他人參與暴動；他另被控於同日同地點襲擊男子張金福，對張造成實際身體傷害。