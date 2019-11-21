傳內地明起3天停接香港團　旅社憂犯商品說明條例

香港有部分旅行社突然接獲內地地接旅行社通知，明日(22日)起至周日(24日)不接待香港旅團，消息一出，令香港出境旅行社大為緊張，擔心一旦突然停團，金錢損失屬次，憂心被旅客投訴，更可能因而觸犯商品說明條例而遭到檢控，更影響到旅行社的聲譽，但在內地並無正式文件通知下，旅行社不知如何與旅客解釋。東網正向旅遊事務署了解。

旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，至今並無收過內地旅遊局就停團的正式通知。但證實今日有部分旅行社向旅議會表示，收到內地地接社通知由明日起至周日不接待香港旅行團。經議會即時了解後，發現部分旅行社並無接獲停團的相關通知，而部分接獲通知停團的旅行社，之後又獲悉內地已恢復在上述日子接團，惟目前仍有部分旅行社正在努力尋找其他地接社接團，不希望發生停團事件。至今午3時45分議會收到中國線主要旅行社的通知，除一間仍在處理外，其他旅行社亦會如期出發。

陳續指，若旅行社能出示內地停團的證明文件，可以迫不得已理由取消旅行團，不用向旅客作出賠償，但需全數向旅客退回團費，或讓旅客保留團費或轉團。

有受影響的業界表示，由於沒有正式文件，擔心突然取消旅行團，惹起旅客不滿，向海關投訴旅行社違反商品說明條例，惹上刑責。而且取消團的消息來得太急，旅行社亦難獲航空公司取消機票及酒店，有一定的損失。