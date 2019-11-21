廚師利剪殺妻　謀殺罪成判終身監禁

廚師與妻子積怨多年，3年前因妻子拒絕為他下廚及重提他有外遇一事，與妻子爭執期間，涉嫌擸起利剪插妻，致她重傷不治，警誡下廚師稱受藥物影響犯案，他否認一項謀殺罪。由5男2女組成的高院陪審團，經退庭商議約4小時後，以6比1大比數裁定被告謀殺罪成，法官依例判處終身監禁。

控罪指，現年61歲的被告蕭偉昌於2016年12月30日，在屯門澤豐花園澤民樓某單位，謀殺當時54歲的妻子黃淑珍。控方透露，被告於1983年因管有可疑信用卡被控非法管有罪，被判緩刑，該條控罪現已被廢除，惟被告仍被視為有案底。控方指被告於內地出生，1979年來港任廚師，與妻育有一子一女，其子為警員，女兒在銀行工作。

辯方指由於被裁定謀殺罪成，故沒有任何求情說話，不過辯方強調被告一直堅持無心傷害妻子，只是壓力於一瞬間爆發出來。

法官判刑時表明被告干犯最嚴重罪行，被告凶狠及暴力地用致命武器，即鋒利剪刀殺害妻子。法官又指據被告在錄影會面稱妻子當時有激烈掙扎，陪審團亦拒絕接納被告稱是無心及被挑釁下殺妻的辯解。法官指本案令人傷感，被告亦令子女喪母，但法官接納被告有悔意，因他主動自首及聲稱願坐監20年，惟法官指根據法例唯一只可判終身監禁。