修例風波：紅隧嚴重破壞　政府指開通後或暫不收費

示威暴徒四處堵路，紅磡海底隧道更成為癱瘓重災區。政務司司長張建宗今(21日)表示，紅隧行政大樓內的管制系統受嚴重破壞，隧道九龍出入口及地面嚴重損毀。張明白市民十分希望紅隧通車，現時紅隧收費亭全部毀壞，如果紅隧通車安全無問題，可先通車，政府可暫時停收紅隧隧道費。

張表示政府現提供兩條免費渡輪航線由灣仔往來紅磡及九龍城，營運至紅隧恢復運作，在早上的交通繁忙時間已加密班次。港鐵元朗站今午2時關閉後當局亦提供免費接駁巴士來往元朗至朗屏站，巴士服務維持至今晚7時。

教育局局長楊潤雄指，昨(20日)復課時有學生穿着校服去阻塞交通，楊指學生的行為阻礙交通更有可能犯法，勸喻學生勿以身試法。對於有個別學校已就學生行為記過處分，楊指支持學校懲處涉事學生，學校是學習地方，學生不應該進行政治活動包括罷課、叫口號和組人鏈，亦要事先獲學校批准。油尖旺區部分學校依然停課，如學校對清潔校園有困難，可動用政府的撥款或與教育局聯繫。

立法會議員田北辰稱，對政府可能暫停紅隧收費感莫名其妙，因疏導交通和紅隧收費無直接關係，如果紅隧免費，一來政府收入減少，另方面亦吸引原先使用東隧和西隧的車輛前往。