港與內地簽CEPA修訂協議　提高合拍片靈活性

財政司司長陳茂波與國家商務部副部長王炳南簽署《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》的修訂協議，其中在電影方面，香港與內地合拍的影片，在主創人員、演員比例、內地元素上不設限制，以及取消收取內地與香港電影合拍立項申報管理費用，措施有助提高內地與香港合拍片的靈活性。

《修訂協議》在不少重要服務領域，例如金融、法律、建築及相關工程、檢測認證、電視、電影、旅遊等都增添了開放措施，讓香港服務提供者可以更容易在內地設立企業和發展業務，更多香港專業人士可於內地取得執業資格，以及更多優質的香港服務可提供予內地市場。開放措施的形式包括：就企業的設立取消或放寬股權比例、資本要求、業務範圍的限制；就香港專業人士提供服務放寬資質要求；以及就香港服務輸出內地市場放寬數量和其他限制。《修訂協議》在2020年6月1日起實施。

除了電影，在電視方面，內地廣播電視台、視聽網站和有線電視網引進香港生產的電視劇和電視動畫不設數量限制，為香港電視劇和動畫進入內地市場提供更大的發展空間。

至於金融服務，支持內地保險公司在香港市場發行巨災債券，放寬相關限制。法律服務方面，就香港與內地律師事務所設立的合夥聯營，取消香港方最低出資比例限制，有利中小型律師事務所透過合夥聯營模式進入內地法律服務市場。建築及相關工程服務方面，延續已到期的專業資格互認安排，包括結構工程師、規劃師、建築測量師、建築師。

至於檢測認證，在內地強制性產品認證(CCC)領域，符合條件的香港檢測機構可與內地指定機構開展合作進行產品檢測，範圍從現時在內地加工或生產、或在香港加工的CCC產品，擴展至在任何地區加工或生產的CCC產品。

王炳南指中央全力支持香港尋求新機遇、抵風險，香港定能渡過目前的難關。