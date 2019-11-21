修例風波：協調500人入理大斡旋　警重申無設死線

理工大學日前淪為戰場，過去數天接連有示威者離開，但仍有部分人在校內留守。警察公共關係科警司劉肇邦今日(21日)透過Facebook直播交代理工大學現時的情況，指至今已有約1000人自理工大學離開，當中約300人是18歲以下人士，18歲以下人士離開時會被登記身份、影相及放行。他重申，警方現無設立任何死線，希望以和平方式解決事件。

劉在直播中指，理大附近部分範圍現時是封鎖區，警方在總部抽調人員成立24小時運作協調小組，由周一(18日)傍晚起一直運作至今。有關的小組負責協調不同人士進入理大內，包括入內游說及斡旋的大學校長、講師、中學校長及社工等，亦有入內救傷及輔導的紅十字會、無國界醫生及宗教團體人士等，至今已協調約500人進入理大。在理大內離開的人如18歲以下和平有序出來，就會在小組所在的位置登記及拍照，18歲以上的會以暴動罪拘捕。

他重申，警方處理理大事件有兩大原則，分別是以和平，及靈活彈性方式處理，現時理大內的人數已較之前少，但仍盼在校內的人可放下武器、和平離開，警方保證會用公平公正方式處理，又指如有家長及監護人知悉有小朋友仍在理大，強烈建議他們與對方保持緊密連繫，如需警方協助，可與就近的警署或其所屬學校的校長聯絡。

另外，在直播片段中可見，理大附近有行人天橋布滿傘陣，橋上有燒過痕迹，劉指橋上仍留有刺鼻味道；至於紅隧收費廣場，部分收費亭嚴重焚毀，暫時不能通車，但自昨日(20日)經警方協調後，已將絕大部分的路障清理好。