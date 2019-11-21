次被告認無想過救醒死者　稱群組訊息為Wargame用語

20歲「Wargame小子」郭葦諾疑遭其他「戰友」設局在五桂山殺害和棄屍，死者兩名戰友嚴汝衡及周正賢被控謀殺罪。案件今(21日)在高院續審，次被告周正賢下午接受控方盤問，承認在山上時死者曾一度停手，但仍騎向死者並奪去其武器打死者。周又承認他叫嚴先離開後，並沒有想過用任何方法救醒死者，但他解釋因當時相信死者已經身亡。

控方又質疑周替死者「笠」米袋時應會見到死者頸上的刀傷，周稱忘記了有否看到，但亦認同應由他造成，但唔知到是用甚麼令死者有刀傷。

另外對於有控方證人指案發後他與周嚴等再去打Wargame時，有人曾說過「廿刀八棍」，周承認可能是他說的，他解釋當時他向嚴提及山上的事，記起曾在該處拾到摺刀故估計當時應拿了死者的刀刺向他但忘了刺了多少刀。

控方指從嚴在群組發出的訊息指「take him down」及「hide his body」可見嚴與周是早有預謀要「做低」死者及藏屍，但周否認，並指該些是Wargame用語並非要殺害死者及藏屍，而是野戰時「收埋」死者要敵方尋找。