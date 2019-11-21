撐理大示威者被控暴動　無業男出院趕及應訊

本周一(18日)大批市民到油尖旺一帶支援理工大學的示威者，期間與警方爆發大規模衝突，有242名於當日被捕人士被控暴動罪。其中9名被告被控於本周一在加士居道拔萃女書院外參與暴動，該案一名22歲無業男被告鄧錦樂昨(20日)因在醫院留醫，未能出庭應訊，但他今午(21日)出院，趕及在法庭關門前到東區法院應訊。

控方申請暫毋須答辯，將鄧的案件連同昨晚提堂的被告一併押後至明年2月12日再訊，等待警方進一步調查。控方不反對他保釋，但要求守一系列保釋條件。他獲准以現金5000港元保釋，須守宵禁令及不得離港等，並禁足彌敦道、佐敦道、加士居道及北海街之間的範圍。

此外，另有6名被告今出院到西九龍法應訊，毋須答辯，保釋至明年3月19日再訊，以待控方繼續調查。今日出庭的6名被告為張振鴻、周豐德、黎國文、呂鋒、雷曉天和吳卓泓，年齡介乎20至31歲。他們今分兩案提訊，同被控於本月18日，在油麻地彌敦道近窩打老道，與其他人參與暴動。

控方表示不反對被告保釋，但要求被告遵守宵禁令和禁足令。辯方投訴指，有被告遭警員制服後被毆打受傷，警員阻止急救員施救外，並延遲將被告送院。此外，有被告被捕後，雙手遭警員用索帶大力索起，6小時後始往鬆綁，令被告有手指至今仍沒有知覺，手腕起水泡。