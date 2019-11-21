百人疑墮護理課程騙局　涉款至少300萬人民幣

香港長者護理行業人手短缺，不法之徒疑假借提供護理培訓及保證來港就業為名，騙取學員高額學費，涉款至少約300萬人民幣。有內地及本地學員今(21日)苦訴以血汗錢交學費，望能取回相關款項。

近20名中港受害學員今透過立法會議員公開被騙經過。廣西的鍾先生表示，去年11月底從香港友人得知，有香港中介公司提供長者護理培訓及招收人員到香港安老院上班，聲稱工資每月1.3萬至1.5萬元人民幣，包住宿或膳食。為期5天的課程完結後會獲頒證書及安排簽訂工作委託書，該公司聲言保證半年內會為學員安排在港工作，否則全額退款。

而報讀者每介紹多一人報讀，可獲1000元人民幣介紹費，鍾於是與3名家人各以5萬元交學費共涉20萬元，結果去年底至今都不獲安排工作，亦無法退款。鍾苦訴為交學費而借貸，希望報警取回血汗錢。

本地學員曾女士指曾向該公司提供身份證、住址及銀行戶口號碼等個人資料，其後發現公司以其名義購買兩份共每月要供5400港元的保險，疑有人冒簽文件，她隨即取消保單，幸保不失。

協助他們的議員指共接獲112宗同類求助，若以培訓課堂每月每堂80名學員為計，每位內地學員繳交3至5萬元，去年至今涉款已逾2000萬人民幣，批評有人利用香港護理員短缺消息行騙，涉事中介公司已關門及搬遷，新會址無運作。