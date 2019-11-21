海關搗破大埔私煙倉拘3男　檢3100萬元貨

香港海關稅收及一般調查科人員，今日(21日)上午約10時15分，在大埔進行反私煙行動，於洞梓路一間鐵皮屋附近，截查一名形迹可疑的男子。其後，關員在該鐵皮屋內發現另外兩名男子，並檢獲1140萬支懷疑未完稅香煙，總值3100萬港元，應課稅值2100萬港元，關員拘捕該3名男子(28至49歲)。今次為海關過去3年搗破的最大宗私煙個案。

海關相信，不法分子利用合法途徑，將該批未完稅香煙出口香港，然後以非法途徑進入香港境內，並於市面銷售以圖產生最大利潤，相信已搗破一個跨境私煙集團，而3名被捕男子為集團骨幹成員。

私煙調查第一組指揮官陳啟豪表示，被捕3人中，2人為本地人，1人為內地人，有人在鐵皮屋留宿看管私煙。陳又讚揚關員醒目，因儲存私煙的鐵皮屋環境偏僻，要有耐性及細心才能搗破案件。

海關提醒市民，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單的貨物，一經定罪，最高刑罰為罰款200百萬港元入獄7年。根據《應課稅品條例》，任何人管有、處理、出售或購賣私煙均屬違法，一經定罪，最高刑罰為罰款100萬港元及監禁2年，市民若發現私煙活動，可致電海關熱線舉報。