西九地盤7月水浸　當局確保演藝劇場按時完工

西九文化區地盤今年7月水浸，西九管理局向立法會提交文件交代，指涉及的L1工程合約按目前進度，預計延至2020年第3季完成，而L2工程合約預計於2023年實際完工。當局強調，演藝綜合劇場項目的佔用許可證交付日期，即2022年12月12日維持不變。

今年7月25日，西九文化區演藝綜合劇場和綜合地庫項目的L1合約工程工地水浸，西九當局指出，成因是灌漿帷幕出現小量滲水，但屬正常和預計之內；事發位置的地質可能局部有黏土，以致灌漿帷幕不完美，降低其截水表現，這方面有待進一步調查。漏水發生於深夜凌晨，未能即時重新灌漿以控制漏水；由於漏水逐漸沖走了工地底部的部分泥台，令灌漿帷幕局部受損，導致水和泥土流入挖掘範圍。

西九當局又引述承建商金門建築稱，漏水事件導致L1工程合約延遲約114天，但合約管理人則指出，金門未能提供足夠理據，支持其延期申請。當局表示，縱使相關的合約及其他問題仍有待解決，但當局定會採取任何及時和進一步的必要補救措施，確保演藝綜合劇場項目能夠按時完工。