修例風波：港鐵研向破壞車站者民事追討　每宗或涉數萬元

反修例示威下，多個港鐵站被嚴重破壞，更有車站被縱火。港鐵正跟進事件，並研究以不同途徑追究責任及有關損失，又指留意到早前有法庭向破壞港鐵設施的人頒下賠償命令。消息指，港鐵開始研究對破壞者進行民事追討，甚至考慮即時向被捕的破壞者索償，而由於一部售票機及入閘機價值不菲，每宗金額涉款或數以萬元計。

港鐵大部分車站因示威活動而被破壞，其中東鐵線大學站更是損毀嚴重，包括被縱火等，料短時間難以重開。法庭早前下令兩名破壞輕鐵站設施的學生，需合共向港鐵賠償28萬港元，消息指，港鐵現正研究向破壞者提出民事追討，提高阻嚇作用。據報，港鐵站內設施價值不菲，如一部多功能售票機要數十萬港元，一部普通出入閘機處理器亦要數千港元。

港鐵回應指，港鐵鐵路設施近來持續受到惡意破壞，嚴重影響乘客及其他人士使用鐵路服務，港鐵對這些違法行為予以嚴正讉責，已報警處理，亦強調會保留追究破壞有關設施人士的權利。港鐵一直有作出跟進，研究以不同途徑追究責任及有關損失。港鐵希望藉此呼籲大家為己為人，切勿破壞港鐵設施。