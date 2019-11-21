政Whats噏：漢奸黎密會李漢奸高達又攪局？

反修例引發嘅風波逾5個月仍未停止，香港各處都爆暴力衝突，甚至蔓延到各所大學，咁啱美國參議院剛通過《香港人權與民主法案》，被內地官媒狠斥「叛國禍港四人幫」之首嘅壹傳媒黎智英(漢奸黎)又同多名泛民人士密會，當中包括同為「叛國禍港四人幫」、有「李漢奸」之稱嘅民主黨(白鴿黨)創黨主席李柱銘，唔知呢次密會係咪又諗計攪局？

漢奸黎今早(21日)約10時15分離開何文田寓所乘車到中環雲咸街，獨自步入某商業大廈，喺約11時55分就見到喺多次反修例遊行儼如其保鏢嘅白鴿黨立法會議員林卓廷亦到埗，李漢奸就喺中午約12時45分走進大廈。

直至下午約2時10分，因違法佔領行動(佔中)案被判囚8個月，但獲緩刑2年嘅民主黨前主席李永達(高達)同李漢奸一齊離開，佢哋仲邊行邊密斟，唔知傾啲乜嘢？大約15分鐘後，就見到林卓廷、收咗漢奸黎秘密捐款「袋住先」9個月嘅工黨前主席李卓人，仲有喺佔中案被判囚8個月嘅社民連副主席黃浩銘喺大廈走出嚟，最後漢奸黎亦上車離開。

漢奸黎之前多次參與反修例遊行，仲扮係總指揮，而喺遊行前亦會密會泛民人士，但喺近兩個星期就更加頻密。唔知係咪咁啱得咁橋，每次密會後都爆發大型嘅暴力衝突，例如喺本月10日傍晚，佢同「搞事四人幫」之一嘅天主教香港教區退休主教陳日君密會後，翌日(11日)中文大學校園就爆發激烈衝突，更導致交通癱瘓，而佢喺11月16日同高達、李卓人及黃浩銘密會後，翌日(17日)紅磡理工大學亦爆發暴力衝突，到咗今日，仲有幾十名示威者唔肯離開校園。

喺理大嘅暴力衝突稍為緩和，而美國參議院剛剛通過《香港人權與民主法案》，漢奸黎又急不及待同泛民人士密會，密斟咗逾兩個鐘，唔知係咪又諗計想攪亂檔呢？