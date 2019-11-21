政Whats噏：旅遊補貼離地　陳智遠轟政府活喺石器時代

政府推行嘅政策好多時都係到喉唔到肺，搞到明明係好事都會變成壞事，引起社會不滿。眼見依排香港旅遊業蕭條，上月政府就推出「旅行社現金鼓勵計劃」，以旅行社為受惠對象。聽落好似會幫到手咁，但依家眼見潮流興自由行，上網訂機票同住宿分分鐘仲方便過去旅行社。唔怪得食物及衞生局前政治助理、依家轉做文化深度遊嘅陳智遠都炮轟政府同時代脫節，好似返咗去石器時代一樣。講到明係石器時代，唔怪得政府會咁離地啦！

話說反修例風波搞足幾個月，香港唔同行業都元氣大傷。商務及經濟發展局局長邱騰華喺上月就宣布支援旅遊業界嘅措施，每位入境過夜嘅旅客可獲120蚊，出境旅客就有100蚊，每間旅行社可獲鼓勵嘅旅客上限為500人，最高可獲6萬蚊現金鼓勵。

聽落都幾吸引，只要吸到客就有錢收。不過，陳智遠今日(21日)喺Facebook上話，原來旅行社需要幫過夜旅客預訂喺香港嘅住宿，仲要提供證明先可以申請，而只係負責籌劃同提供行程嘅旅遊代理商就冇份。佢就認為旅客係會因為城市嘅體驗同行程先會去旅行，而唔係單純為咗住酒店，質疑點解一間旅行社如果只係預約酒店而唔負責行程，反而可以拎到所有補助。

同時，陳智遠仲提到依家唔少新興旅行社會搞深度遊，但計劃要求要接待500位旅客先可以拎到全部6萬蚊嘅補助，形容計劃就好似跑數遊戲咁，最終只有負責預約酒店、籌辦會議同展覽旅遊嘅大型旅行社，以及成日喺社區帶來滋擾嘅平價旅行團先會受惠，變相新式旅行社就冇份。

講起平價旅行團，唔少市民成日都批評依類旅行團搞到社區烏煙瘴氣，陳智遠就質疑點解政府仲要用公帑去補貼依類旅行社。佢仲認為政府依邊廂又話支援業界，但最受影響嘅小型旅行社就得唔到支援，同時又吸引唔到高端過夜旅客，批評政府今次個計劃係不着邊際，白花冤枉錢、於事無補。

其實陳智遠離開咗熱廚房之後，都唔係第一次鬧政府喇，但政府睇嚟真係身處喺石器時代，所以講極都冇反應咁，唔知要點先返回現實呢？