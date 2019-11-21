政Whats噏：政黨拉布遺禍　航運界添負擔

自立法會復會後，泛民主派就喺內務委員會上拉布，建制派就喺立法會大會上積極發言。今日(21日)就有兩條有關大鵬灣領港服務嘅條例結束審議期限，但因為兩派大鬥法嘅情況下，搞到業界冇得發聲。嚟緊船公司喺條例生效後就要再額外畀領港費，搞到航運成本增加。

話說喺本周立法會會議，共有7位議員計劃申請延展，牽涉嘅至少都有7條附屬法例，全部嘅審議期限都係昨日(20日)屆滿，而且均屬「先訂立、後審議」方式，喺立法會設小組委員會審議。其中航運交通界易志明唔止為《2019年領港(費用)(修訂)令》、同埋《2019年領港條例(修訂附表2)公告》申請延展，仲有提出埋修訂添！

有關條例係喺大鵬灣增加3個領港員登船區同埋相關嘅領港費，易就話有業界認為條例通過後，變相船公司有需要經大鵬灣時都需要聘請領航員，會搞到成本太高，擔心會令到有船公司選擇唔嚟香港，所以希望透過延展審議期限再同政府傾。

由於依家內會未回復正常，開唔到小組委員會之餘，仲因為拉布而申請唔到延展，所以條例喺冇審議下會喺明年1月生效。