修例風波：美專家指白宮未必想簽人權法　憂港地位終結

美國國會參眾兩院通過《香港人權與民主法案》（下稱法案），總統特朗普一旦簽署將成為法律。美國亞洲問題專家卜睿哲（Richard Bush）認為，特朗普或不想簽法案，並期望白宮在執行法案時有迴旋餘地。他亦指香港在「一國兩制」下的特殊地位，或在暴力升級的衝突中終結，直指法案有推動香港沉淪的危險。

卜睿哲受訪時猜測特朗普不希望法案送到他的辦公室，因為白宮簽署法案的話，就變成特朗普和其下屬有執行責任。卜睿哲相信法案會讓白宮有迴旋餘地，但不知有多少。他認為，若特朗普簽署法案，主要受害者是香港及香港人民，甚至有推動香港沉淪的危機。

卜睿哲年少時曾在港生活，他認為香港社會和經濟不公造成當前危機的想法有道理。他指出，香港是世界財富最集中的地區之一，但年輕人找不到好工作，也買不起房子，因而無法成家。香港經濟和社會不平等問題存在幾十年，但幾乎沒有措施應對，他認為缺少的是政治意願，原因之一是大多數商業精英不願意分享他們的財富。另一個原因是，中央政府認為，通過商界精英和公務員領導的統治，有可能保持香港的繁榮與穩定。

香港局勢不斷升溫，卜睿哲稱示威者犯了幾個策略性錯誤。他指當港府讓步時，示威者要麼看不到宣告勝利的價值，要麼不想這麼做，他們想延長鬥爭，令妥協變得不可能，並盡可能地損害香港體制。示威者提出一系列最大化要求，一直堅持到今天，他們的組織方式強化了不妥協立場。

卜睿哲指出，示威活動是由激進分子組成的網絡，缺乏正式領導，如水般進行，很多人很活躍，但沒有人負責，沒有任何機制判斷行動何時會導致當局讓步的回報遞減，沒有辦法決定甚麼時候收手。