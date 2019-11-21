政Whats噏︰網絡潮文都澄清　網民嘲政府離地

近日社會紛擾，不時傳出唔同傳聞，政府最近都盡量澄清。政務司司長辦公室晚上就喺社交網站專頁發貼文，就一則傳聞嚴正澄清，貼文內容係話︰「有網上傳聞引述司長話政府高層發生打鬥，有關內容完全捏造，非常無聊。」有傳聞指政府高層打鬥喎，唔怪得要急急澄清，之不過就畀一眾網民嘲笑離地，點解呢？

話說網絡世界千奇百怪，近年興起嘅網絡潮文受唔少網民追捧，可謂帶畀大家唔少娛樂。近日網上流傳一篇題為《【江湖傳文】︰政府高層發生激烈打鬥》文章，內容指政務司司長張建宗接受國際媒體訪問，大爆政府高層內幕，提及高官喺會議中爭執及發生毆打嘅情節。其實醒目嘅網民一睇就知係潮文一篇，點知政務司司長辦公室竟然認真回應，唔夠兩小時，已經有近900名網民留言喇。

後知後覺嘅政府對民眾訴求一向慢幾拍，今次迅速回應反遭一眾網民嘲笑「真心膠」，有網民直斥政府「離地」，連潮文都唔識，仲話要多啲了解年輕人，亦有網民話政府︰「返工時間睇潮文，重要認真回應」、「潮文就應得咁快」、 「五大訴求又唔見你應得咁快」喎。不過有網民就擔心，幫政府出呢個澄清貼文嘅人會唔會畀人炒喇。