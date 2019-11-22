當局構思補貼回收　1元1公斤免廢紙圍城

紙皮回收價每況愈下，若無補貼恐連拾荒者亦放棄執紙皮。據了解，政府正構思效法回收玻璃樽的模式，透過招標交由承辦商負責回收紙皮及承包出口，當中政府會補貼確保前線拾荒者所執紙皮可獲得1元1公斤的價錢，以免無人執紙皮後塞滿堆填區，亦可藉此提升紙皮回收率，最快於明年1至2月招標。不過，有回收業界擔心若以招標承辦商回收廢紙，可能出現只能由大公司壟斷的局面，再進一步打壓中小企同業的生存空間，若要補貼，可以考慮其他做法。

隨著內地落實《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，至明年第4期，內地將全面禁止所有廢品包括廢紙入口。香港出口商及回收舖正走向窮途未路，加上過去半年，內地紙商收購香港廢紙價屢創新低，由高峰期曾見逾千元1公噸，跌至目前的700元一公噸，前線回收店回收價跌至2、3角1公斤，再難以吸引拾荒者執紙皮。

據了解，政府正急謀對策，過去兩個月諮詢不同業界的意見，目標是提高紙皮的回收率，以減少對堆填區的負擔。當中包括構思以類似回玻璃樽的模式，透過招標，以價低者得的方法，交由承辦商回收廢紙，另外，亦會補貼前線拾荒者可獲得約1元1公斤的價格執廢紙交到回收點，鼓勵回收紙皮。政府早前已諮詢不同業界的意見，希望最快於明年1至2月進行招標。

綜合多方消息，政府聲稱採取開方的態度，聽取各界的意見，並會參考外國的做法。有業界指，以美國為例，政府會補貼出口廢紙的運費，故即使內地及東南亞的廢紙回收價低，美國仍會越洋將廢紙運出口，但政府會否補貼運費，實際運作模式，目前仍未有定案。

業界對投標營運的方式亦有保留，擔心只會有利大型承辦商，他們較多車隊、有管理經驗，亦了解填寫承標書的方式，一般中小企公司未必能與匹敵。

有業界認為政府採取招標的方式是干預業界的運作，做法並不理想。若政府要提高廢紙回收率及確保廢紙可以出口，倒不如為補貼廢紙收購價，例如以1000元1公噸劃線，如內地紙廠出價700一公噸，政府就填補差價，此外，亦應簡化目前的行政手續，讓業界省減開支爭強競爭力。業界認為為將堆填區處理廢紙的費用，轉撥予資助給出口商，「條數是左袋代右袋，相信巿民亦不會反對。」此方法對業界的影響亦較輕微。

環保團體「綠惜地球」總幹事劉祉鋒，認為若能補貼前線拾荒者有穩定的收入，可以接受，但必須做好監察以免有人從中「食價」。另外，為免回收工作由個別大型承辦商攏斷，政府在擬定標書時應加入更多條款，如已承投政府其他多項環保回收工作的承辦商，就會減分等，以保持公平的營運環境。