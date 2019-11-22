東方日報A2：《香港人權法案》掀中美貿戰博弈

香港反修例風波引發的暴力衝突持續，美國眾議院於美國時間周三（20日）壓倒性通過參議院版本的《香港人權與民主法案》（下稱法案），最快周四交予總統特朗普簽署成法，他有十日限期簽署。隨着美國國會通過法案，中美首階段貿易協議恐難產，特朗普周三直指北京讓步不夠，宣稱他不在乎能否達成協議，有傳雙方或拖至明年才簽署。中國外交部周四再次表明若法案簽署成法，中方會堅決反制。香港財政司司長陳茂波強烈反對法案獲通過，認為是干預香港內部事務。特區政府指法案會向暴力示威者發出錯誤信息，無助局勢降溫。

眾議院採取快速通過方法，直接表決參議院版本法案，結果以四百一十七票贊成，一票反對，壓倒性通過。唯一投下反對票的是共和黨籍眾議員馬西，美媒指他90%同意法案，但未曾投票支持制裁一個主權國家。法案規定國務卿每年向國會提交報告，評估香港的自治情況是否符合保持美國法律下的特殊地位要求，以及制裁在港侵犯國際人權的人士。

另外一項《保護香港法案》則獲眾議院全院一致贊成通過。此案規定生效後三十日內，總統要禁止發放向香港警察出口涵蓋軍用品的許可，包括催淚氣體、胡椒噴霧、橡膠子彈等。

眾議院議長佩洛西於會上表示，國會向全世界發出清楚信息，美國與熱愛自由的香港人團結並肩，全力支持他們爭取自由，批評中國背棄香港高度自治承諾。眾議院共和黨領袖麥卡錫形容這是警告北京，又稱香港的自由急速衰退，並特別提到過去周末看到的暴力。參議院版本法案發起人、共和黨參議員魯比奧則於Twitter指，兩黨清楚表明繼續支持香港爭取自由，促請特朗普盡快簽署法案。特朗普有不包括周日在內的十日時間，簽署上述兩份法案，除非他使用否決權；消息指他會批准法案。

華府多次把反修例風波與中美貿易戰掛鈎，特朗普周三沒有提及香港，僅稱中美會繼續談判，又指：「問題是我想達成協議嗎？因為我喜歡現正發生的事。」他稍後參觀蘋果公司的德州廠房時，直言北京讓步未夠令他不願敲定協議。白宮重申談判取得進展；中國商務部強調雙方經貿團隊保持密切溝通，並拒絕回應美國國會通過法案。

知情人士邊露，中國國務院副總理劉鶴周三在北京一場晚宴表示，對美方的要求感困惑，但兩國能敲定首階段協議感謹慎樂觀。另有指劉鶴早前邀請美方牽頭人到北京面對面談判，但美方要求中方於保護知識產權、強迫技術轉移及購買農產品作清晰承諾，否則不願訪京。

中國國家副主席王岐山周四出席彭博社新經濟論壇時表示，中國雖然面臨國內外各種挑戰，仍會堅持經濟改革承諾，做好市場資源分配的決定性角色，堅持走和平發展道路，他指全球保護主義、單邊主義及民粹主義衝擊國際秩序，發展必將是平衡和包容，中美需共同努力。同場的美國前國務卿基辛格希望中美經貿磋商取得成功，警告若問題不能解決，或將引發比一戰更嚴重的軍事衝突。

中國外交部發言人耿爽同日強烈譴責美國國會通過涉港法案，稱已提出嚴正交涉。被問及法案會否影響中美貿易磋商時，耿爽指中方立場非常明確，希望雙方相向而行解決問題。

在香港，陳茂波重申通過法案是無理據及無必要，期望華府慎重考慮雙邊關係及對美國利益的影響。他又指，港府需視乎美方向國會提交的年度報告內容才知對本港的具體影響。他強調香港經濟受累於社會事件及暴力情況，認為止暴制亂是穩定經濟的關鍵。港府則指，前日已表明法案無理據及無必要，損害雙方關係和利益，期望美方避免該兩項法案成為法律。

美國亞洲問題專家卜睿哲認為，特朗普未必想簽法案，並期望白宮在執行法案時有迴旋餘地。他亦指香港在「一國兩制」下的特殊地位，或在暴力升級的衝突中終結，法案有推動香港沉淪的危險。他認為香港社會和經濟不公造成當前危機的想法有道理，又認為示威者犯了策略性錯誤。

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