你要知：接觸催淚煙殘留物現粒粒　醫生教你點避免

近日示威不斷，催淚煙籠罩全港。近日有市民聲稱從未正面接觸催淚煙，但都出現皮膚問題，有人甚至出現類似熱痱的「粒粒」，又或如風瘌般的紅疹，又痕又痛。醫學界人士就指出，催淚煙的殘留物同樣有可能對皮膚造成傷害，預防勝於治療，在這非常時期，務必要做足幾招自我保護措施。

居於黃大仙區的張太每星期都到旺角太子逛街，從未正面接觸過催淚煙，但上月開始，發現身上無故「生粒粒」，甚至蔓延全身，「由隻腳開始，慢慢到手、身、背脊、耳仔同頸全部都生啲又癢又痛嘅粒粒。」由於過往並無類似情況，她求診後，醫生估計是受催淚煙殘留物所影響，故此她已減少到「重災區」，以免再復發，「自從發覺呢啲徵狀，好似最近油麻地同尖沙咀都唔會去。」

一般催淚氣體含有氯元素，會刺激主管痛楚神經線，從而引起劇痛感覺，影響皮膚或黏膜。長期更會令皮膚有過分活躍免疫反應。皮膚科專科醫生陳俊彥指，一般已知的催淚氣體化學物質對於身體影響似乎有限及短暫性，所受痛楚通常在30分鐘內，如沒有再接觸催淚煙，痛楚感覺便會慢慢消退。

不過，假如氣體出現於居住環境或街道，殘留時間就會較長，當空氣含有催淚煙或氯元素物質的濃度較高，有機會引致刺激性皮膚炎反應，出現痕癢、刺痛，嚴重更會皮膚紅腫、脫皮，跟濕疹徵狀相近。一般受影響環境都限於外露皮膚，譬如面、頸或當穿着短袖衫的前臂或手掌位置。至於小朋友皮膚比較幼嫩，表皮屏障功能未算成熟，對於外來刺激及敏感原反應會較易發生，故奉勸遠離帶有煙霧地方。

如果在剛施放催淚煙環境經過，首要是立即到空氣流通的地方，如發現皮膚殘留濕潤氣體，可先用乾紙巾或紗布抹走，然後用大量清水或生理鹽水沖走，「返到屋企搽適量潤膚膏，確保滋潤。」若之後出現刺激性皮炎，需立即求醫，消炎或輕微類固醇藥膏都有助消退。

預防勝於治療，應避免暴露受影響環境下。陳建議穿上貼身綿質衣物，阻擋皮膚接觸空氣中的物質，減低催淚煙造成的傷害。另外，薄搽凡士林或同類護膚品，都可以減低催淚煙的化學物質直接接觸皮膚，陳強調：「無論綿質衫或護膚品，其實都唔可以完全阻隔呢啲殘留物，最重要盡量遠離呢啲環境。」