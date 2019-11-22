修例風波：美跨黨派議員見證　佩洛西簽香港人權法案

美國眾議院周三（20日）大比數通過參議院版本的《香港人權與民主法案》，其後舉行儀式，議長佩洛西在跨黨派議員見證下簽署《香港人權與民主法案》，象徵完成國會的立法程序，再將法案交由總統特朗普簽署。

佩洛西周四（21日）在儀式上表示：「對我們來說，這是非常、非常自豪的一日。」她承認有可能觸怒北京而帶來經濟風險，但指出若因貿易問題而不就中國人權發聲，美國將失去所有談論世界各地人權的道德權威。

佩洛西亦在Twitter表示：「香港人應該有一個權利受尊重的未來，面對北京的打壓，總統讓法案盡快生效十分重要。」她又感謝美國國會及行政當局中國委員會（CECC）主席麥戈文，以及有份提案的共和黨眾議員史密斯，領導兩黨致力通過法案。

中國外交部發言人耿爽周四表示，中方強烈譴責並堅決反對美國參眾兩院通過有關涉港法案。共和黨參議員魯比奧向美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）稱，他們如何對待香港屬內部問題，反叫中國停止干預美國內政，指美方在商業貿易上對香港和內地的做法不同。

魯比奧認為特朗普將簽署法案，又指中美兩國的衝突難以在短短一個總統任期內解決，可能需時10至15年；又稱即使達成首階段貿易協議，也不能涵蓋所有中美議題，故不應將之視為單一議題，而是更廣泛的地緣政治平衡。他強調：「我並非反華，但我們需要一個更公平和平衡的關係。」

特朗普有不包括周日在內的10天時間，簽署《香港人權與民主法案》及《禁止向香港警察商業出口涵蓋軍用品法案》，除非他選擇使用否決權；惟因法案在參眾兩院幾乎一致通過，因此他難以使用否決權。多間傳媒引述知情人士指，特朗普會簽署讓法案生效。