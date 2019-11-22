修例風波：多條巴士路線暫停或改道

九巴、新巴及城巴有多條路線暫停或改道。

新巴及城巴表示，因應道路情況，新巴及城巴28條路線暫停服務；15條路線改道行駛。因應紅磡海底隧道封閉，新巴及城巴提供 111、115、116 及 182 號線東隧版特別班次。

城巴107號線由華貴邨開往九龍灣方向東隧版特別班次的開出時間為：星期一至六上午 7 時 05 分、7 時 25 分、7 時 45 分及 8 時 05 分，其餘班次及往華貴邨方向的服務繼續停駛。

城巴 118 號線將改經東區海底隧道及觀塘繞道，而 118P 號線將改經中環及灣仔繞道及西區海底隧道。另外，新巴 904、905 及 914 號線會維持有限度服務。

暫停路線

101, 101X, 102, 102P, 103, 104, 106, 106A, 106P, 107P, 109, 110, 111P, 112, 113, 117, 170, 171, 171A, 171P, N118, N121, N122, N170, N171, H1, H1A, H2

改道路線

107（只提供往九龍灣方向上午繁忙時間特別班次）, 111, 115, 116, 118, 118P, 182, 701S, 796P, 796X, 973, A21, N11, N182, N796

九巴及龍運巴士路線及班次會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務。

九巴於早上開設82D由大圍站，及73X特別班次由大埔墟站前往白石角及科學園

路線正常

2B, 2D, 2F, 3B, 3D, 3M, 5D, 5M, 6D, 6P, 7, 7B, 7M, 8P, 11B, 11C, 11D, 12A, 13M, 14B, 14D, 16M, 17, 23, 23M, 26M, 28B, 28S, 29M, 30, 31, 31B, 31M, 31P, 32H, 32M, 33, 34, 34M, 36, 36A, 36M, 37M, 38A, 38B, 38P, 39A, 39M, 40, 40A, 40P, 40S, 40X, 41M, 41P, 42C, 42M, 43, 43A, 43B, 43D, 43M, 43P, 43X, 44M, 46P, 46X, 47A, 47X, 48P, 48X, 49P, 49X, 51, 53, 54, 57M, 58M, 58P, 59A, 59M, 60M, 61A, 61M, 61X, 62X, 64K, 64P, 64S, 65K, 66M, 67M, 68, 68A, 68E, 68F, 68M, 69C, 69M, 69P, 70K, 71A, 71B, 71K, 72, 72A, 72C, 73, 73A, 73B, 73K, 73P, 74A, 74B, 74C, 74E, 74K, 74P, 74X, 75K, 75P, 75X, 76K, 77K, 78K, 79K, 80, 80A, 80K, 80M, 80P, 80X, 81K, 82B, 82C, 82K, 82P, 82X, 83A, 83K, 83S, 83X, 84M, 85, 85A, 85B, 85K, 85M, 85S, 85X, 86, 86A, 86C, 86K, 86P, 86S, 87P, 88, 88K, 89, 89B, 89C, 89D, 89P, 89S, 89X, 91, 91M, 91P, 91S, 92, 93A, 93M, 94, 95M, 98A, 98B, 99, 205M, 211, 213A, 213B, 213M, 213S, 214, 214P, 216M, 234A, 234B, 234C, 234D, 234P, 235, 235M, 238M, 240X, 241X, 243M, 243P, 248M, 249M, 249X, 251A, 251B, 251M, 252, 252X, 258A, 258D, 258P, 258S, 258X, 259D, 259E, 259X, 260C, 261, 261P, 261S, 261X, 263, 263C, 265M, 265S, 267X, 268A, 268C, 268M, 268P, 269A, 269C, 269D, 269M, 269P, 269S, 270, 270D, 271, 271B, 271P, 271X, 272E, 272P, 273, 273A, 273B, 273C, 273D, 273P, 273S, 274, 274X, 276, 276A, 276B, 276P, 277A, 277E, 277P, 277X, 278A, 278K, 278P, 278X, 279A, 279X, 281M, 282, 283, 284, 286C, 286M, 286P, 286X, 288, 288A, 288B, 288C, 290, 290A, 290B, 290X, 292P, 297, 297P, 298E, 299X, 302, 302A, 307, 307A, 307B, 307C, 307P, 373, 601, 601P, 603A, 603S, 606, 606A, 606X, 613, 619, 619P, 619X, 621, 641, 671, 673, 673P, 678, 680, 680B, 680P, 680X, 681, 681P, 690, 690P, 914, 914P, 914X, 934, 934A, 935, 936, 936A, 948, 948A, 948B, 948P, 948X, 960, 960A, 960B, 960C, 960P, 960S, 960X, 961, 961P, 968, 968A, 968X, 978, 978A, 978B, 980A, 980X, 981P, 985, 985A, 985B, B1, T74, T270, T277, W3, X42C, X42P, X89D

改道行走

1 – 尖沙咀碼頭方向，改經窩打老道，臨時巴士站設於九龍醫院、萬基大廈、何文田街及廣華醫院；竹園邨方向，改經窩打老道，臨時巴士站設於青年會及廣華醫院

1A – 尖沙咀碼頭方向，改經窩打老道，臨時巴士站設於九龍醫院、萬基大廈、何文田街及廣華醫院；中秀茂坪方向，改經窩打老道，臨時巴士站設於青年會及廣華醫院

2 – 改經窩打老道/塘尾道；尖沙咀碼頭方向不停深水埗白楊街至油麻地碧街各站，臨時巴士站設於萬基大廈、何文田街、廣華醫院及油麻地消防局；蘇屋邨方向不停文明里至塘尾道各站，臨時巴士站設於塘尾道近晏架街

2A – 不經太子、旺角，美孚方向改經太子道西，不停亞皆老街球場至塘尾道各站；樂華方向改經界限街，不停白楊街至亞皆老街球場各站

2E – 只來往白田至渡船街，循環線運作，不停佐敦道至九龍城碼頭各站

2X – 美孚方向正常；彩福方向改經界限街，不停白楊街至香港眼科醫院各站

3C – 中港碼頭方向，改經窩打老道，臨時巴士站設於九龍醫院、萬基大廈、何文田街及廣華醫院；慈雲山北方向，改經窩打老道，臨時巴士站設於青年會及廣華醫院

5 – 只來往新柳街及富山

5C – 只來往機利士南路至慈雲山中

6 – 改經窩打老道/塘尾道；尖沙咀碼頭方向不停西洋菜里至油麻地碧街各站，臨時巴士站設於萬基大廈、何文田街、廣華醫院及油麻地消防局；荔枝角方向不停文明里至福華街休憩公園各站，臨時巴士站設於塘尾道近晏架街

6C – 不經界限街至加士居道一段彌敦道，改行佛光街；九龍城碼頭方向不停太子站至觀音街，加停界限街近警察遊樂會，佛光街近何文田廣場；往美孚不停鶴園街至福華街休憩公園，加停佛光街近房屋署大樓及太子道西近拔萃男書院

9 – 尖沙咀方向，改經窩打老道，臨時巴士站設於九龍醫院、萬基大廈、何文田街及廣華醫院；彩福方向，改經窩打老道，臨時巴士站設於青年會及廣華醫院

10 – 只來往九龍醫院至彩雲

11K – 只來往機利士南路至竹園邨

11X – 只來往機利士南路至上秀茂坪

12 – 循環線運作，只來往海麗邨至廣東道，不停尖東站至尖東（麼地道）

13D – 只來往九龍醫院至寶達

13P – 麗閣方向改經太子道西，不經太子、旺角，不停太平道至楓樹街各站

13X – 只來往寶達及九龍灣麗晶花園

14 – 只來往新柳街至鯉魚門邨

15A – 只來往慈雲山北至藍田北, 循環線運作

16 – 只來往九龍醫院至廣田

21 – 只來往機利士南路至彩雲

24 – 只來往九龍醫院至啟業

26 – 只來往新柳街至順天

27 – 只來往洗衣街至順天

28 – 只來往新柳街至樂華

30X – 只來往新界至深水埗南昌街

32 – 奧運站方向不停白楊街至旺角街市各站；石圍角方向不停櫸樹街至塘尾道各站，臨時巴士站設於銘基書院

33A – 旺角方向不停楓樹街至旺角街市各站，臨時巴士站設於荔枝角道石硤尾街；荃灣方向不停櫸樹街至塘尾道各站，臨時巴士站設於銘基書院

35A – 只來往新界至深水埗南昌街

35X – 安蔭方向不停旺角登打士街至銘基書院各站

36B – 只來往新界至深水埗南昌街

37 – 旺角方向不停楓樹街至旺角街市各站，臨時巴士站設於荔枝角道石硤尾街；葵盛方向不停新填地街至塘尾道各站

38 – 只來往葵盛至藍田站

41 – 長青方向不停鶴園街至寶其利街及怡安閣至楓樹街；九龍城碼頭方向不停太子站至亞皆老街中電各站

41A – 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心、彌敦道半島酒店至九龍中央郵政局各站

42 – 順利方向正常；長康方向不停協和小學至石硤尾街休息花園之間各站

42A – 只來往新界至深水埗南昌街

43C – 只來往新界至深水埗南昌街

44 – 只來往新界至深水埗南昌街

45 – 麗瑤方向不停鶴園街至寶其利街及怡安閣至楓樹街；九龍城碼頭方向不停太子站至亞皆老街中電各站

46 – 只來往新界至深水埗南昌街

52X – 只來往屯門至深水埗南昌街

58X – 只來往新界至深水埗南昌街

59X – 只來往新界至深水埗南昌街

60X – 只來往屯門至深水埗南昌街

63X – 只設特別班次由洪福邨往屯門公路轉車站（服務時間：0700-0900）

66X – 奧運站方向不停楓樹街至旺角街市各站，臨時巴士站設於荔枝角道石硤尾街；屯門方向不停新填地街至塘尾道各站

67X – 只來往新界至深水埗南昌街

68X – 旺角方向停楓樹街至旺角街市各站，臨時巴士站設於荔枝角道石硤尾街；洪水橋方向不停櫸樹街至塘尾道各站，臨時巴士站設於銘基書院

69X – 只來往天水圍至深水埗南昌街

73X – 正常服務，另外廣福街市開出班次繞經白石角及科學園。另設0830及0850班次，於大埔墟站開出，

74D – 加開特別班次（九龍坑開0700及0800）

81 – 來往禾輋至深水埗北河街

81C – 不停尖東（麼地道）總站

82D – 特別服務來往大圍站及白石角，經科學園；白石角開：0715、07:45、1745、1815，大圍站開：0815-0915，每15分鐘一班，全程車費$7.3

87B – 維港灣方向不停石硤尾街至旺角街市各站，臨時巴士站設於晏架街；新田圍方向不停新填地街至楓樹街各站

87D – 改經窩打老道，來往錦英苑及尖東站，循環線運作，九龍方向不停拔萃男書院至旺角豉油街各站，及永安廣場至紅磡站各站，臨時巴士站設於萬基大廈、何文田街、廣華醫院及油麻地消防局；錦英苑方向不停紅磡站至麼地道各站，及油麻地碧街至明愛太子宿舍各站，臨時巴士站設於青年會及廣華醫院

87E – 不停拔萃男書院至旺角豉油街各站

88X – 來往火炭站及藍田北

93K – 只來往新柳街至寶林

95 – 只來往洗衣街及翠林

98C – 不經太子、旺角；往美孚改經太子道西，不停亞皆老街球場至楓樹街各站；往坑口北改經界限街，不停太子站至亞皆老街球場各站

98D – 循環線運作，於尖沙咀只停梳士巴利道西行近尖東站、九龍公園徑近北京道、廣東道近新港中心、梳士巴利道東行近尖東站及梳士巴利道東行近永安廣場

98S – 不經太子、旺角；往美孚改經太子道西，不停亞皆老街球場至楓樹街各站；往康城站改經界限街，不停太子站至亞皆老街球場各站

98P – 於尖沙咀只停梳士巴利道西行尖東站、九龍公園徑近北京道及廣東道近新港中心

101X – 改經東隧，加停東區海底隧道收費廣場及舊灣仔警署站；往九龍加停入境事務大樓站及東區海底隧道收費廣場

108 – 改經東隧，於九龍只停富豪東方酒店至啟業沿途各站，加停東區海底隧道收費廣場

116 – 改經東隧，港島方向不停富豪東方酒店至崇光百貨，臨時巴士站設於堅拿道西、告士打道維園及東區海底隧道收費廣場；九龍方向不停紅磡海底隧道收費廣場至亞皆老街球場，臨時巴士站設於東區海底隧道收費廣場

118 – 改經東隧；港島方向不停太子站至紅磡海底隧道各站；九龍方向不停紅磡海底隧道至福華街休憩公園各站，臨時巴士站設於太子道西近近拔萃男書院

118P – 改經西隧；港島方向不停深水埗楓樹街至紅磡海底隧道各站，臨時巴士站設於櫻桃街近銘基書院；九龍方向不停紅磡海底隧道至塘尾道各站，臨時巴士站設於塘尾道近晏架街

203E – 只來往九龍醫院及彩虹

213D – 只來往洗衣街及中秀茂坪

213X – 只來往安泰南及九龍灣宏展街

215X – 九龍站方向不停曲街至尖沙咀麼地道各站，臨時巴士站設於德民街、尖東站及梳士巴利道近永安廣場；藍田方向不停麼地道至理工大學站，臨時巴士站設於尖東站、梳士巴利道近永安廣場及紅磡南道

224X – 循環線運作，於尖沙咀只停梳士巴利道西行近尖東站、九龍公園徑近北京道、廣東道近新港中心、梳士巴利道東行近永安廣場及紅磡南道 (服務時間0700-0930)

234X – 全日循環線運作，於九龍只停美孚站、匯民道西九龍站、廣東道新港中心、彌敦道半島酒店至九龍中央郵政局各站及美孚站

238X – 只來往新界至深水埗南昌街

260X – 全日循環線運作，於九龍只停匯民道西九龍站、廣東道新港中心、彌敦道半島酒店至佐敦道沿線各站

263A – 不經大學站

265B – 只來往天水圍至深水埗南昌街

268B – 紅磡方向正常；朗屏站方向不停紅磡南道及紅磡站

269B – 紅磡方向正常；天水圍方向不停紅磡南道及紅磡站

270A – 臨時總站設於尖沙咀碼頭，不停尖東站及尖東（麼地道）總站

270B – 奧運站方向不停白楊街至旺角街市各站；上水方向不停櫸樹街至太子站各站，臨時巴士站設於銘基書院

270C - 以尖沙咀中間道為終點站

272S – 早上服務時間延長至1000

274P – 大埔方向加開0830班次

274S – 特別服務來往大埔墟站及烏溪沙站，經科學園；與274P同站，但大埔只停廣福邨及大埔墟站（服務時間0900 – 2000）

280X – 不停尖東（麼地道）總站

281A – 九龍方向不停拔萃男書院至旺角豉油街各站，臨時巴士站設於萬基大廈、何文田街、廣華醫院及油麻地消防局；錦英苑方向不停油麻地碧街至明愛太子宿舍各站，臨時巴士站設於青年會及廣華醫院

281B – 以尖沙咀中間道為終點站

281X – 以尖沙咀中間道為終點站

287X – 不停碧街、山東街及旺角街市各站

296A – 不停尚德總站，往尚德加停尚德廣場

296C – 不停尚德總站，不經太子、旺角；往長沙灣改經太子道西，不停亞皆老街球場至楓樹街各站；往尚德改經界限街，不停白楊街至亞皆老街球場各站，加停尚德廣場

603 – 路線縮短至藍田北為臨時總站

603A – 路線縮短至藍田北為臨時總站

603S – 路線縮短至藍田北為臨時總站

982X – 早上服務時間延長至1000

龍運所有路線服務正常