網民熱話：水仙花盆盛鵝掌　網民大讚超搞笑

花盆除了盛載花卉，竟然還有其他用途？近日就有僱主上網分享趣聞，稱家中外傭誤將花盆當成餸碟，用來盛載菜式，看上去十分搞笑。網民看過後亦哭笑不得，稱「笑到肚痛」。

網民May Tsang於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」上載圖片，附稱：「找亮點」，只見圖中一桌豐盛的餸菜，菜肉一應俱全，看上去並無異樣。不過仔細看，右邊的「碟子」體形頗大，且附有詩文，原來是一個水仙花盆。究竟為甚麼會「花盆裝餸」？事主解釋：「我放咗喺櫥櫃，姐姐以為係餸碟所以用咗嚟裝餸￼，我笑到肚痛啊。」

網民紛紛調侃姐姐有創意，「個水仙盆又幾啱裝餸」；有人則稱「花盆配餸」、「好有新年氣氛」；不過也有人留言稱，「好搞笑，但小心有毒素」，提醒事主小心將化學物誤吞落肚。

網民有話說：

Crystal Yip：水仙盆盆菜，有創意，我鍾意

Stephanie Yu：用咗水仙盆裝餸，仲咁大兜，唔要好似太浪費，照食又有啲想嘔

Karena Kwan：個盤都幾襯個菜式啊

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