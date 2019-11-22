修例風波：彭定康促英外相反駁法工委　學者批其無理取鬧亂港

政府於上月引用《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》，日前高等法院裁定法例違憲，但國務院港澳辦及全國人大常委會法制工作委員會(法工委)就質疑法庭決定。前港督彭定康昨日(21日)去信英國外相藍韜文(Dominic Raab)，指如全國人大繼續否決香港法院的判決，香港法治和自治將受到威脅和損害。

彭定康在信中提到，《中英聯合聲明》第3章第3條列明「香港特別行政區將擁有行政、立法和獨立的司法權，包括最終裁決權」，指全國人大所作的聲明是完全違反有關條文。

同時，彭亦提到，如果全國人大繼續否決香港法院的判決，全國人大的聲明將嚴重損害司法獨立及香港的法治，亦將大大削弱在一國兩制原則下承諾予香港的高度自治，認為如香港法治和自治受威脅，香港作為全球最重要國際金融和貿易中心的成功將受威脅。

彭在信中又要求藍韜文採取行動，指英國作為《中英聯合聲明》的簽署國，有責任發聲，促請對方盡快就此事發表強烈的公開聲明，以及考慮就此事採取的行動。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，條例是否違反《基本法》應由立法方面解釋，批評彭定康的說法是本末倒置，只為自己的政治立場而扭曲價值觀。他又指現時是牽涉《基本法》的事宜，但彭定康作為過氣港督，仍以舊式殖民地概念思考，是未能把握香港的形勢，認為他不應再就香港事務指指點點，亦無助解決當前香港困局，甚至會更加「搞亂香港」。

時事評論員陳雲生批評，彭定康的做法屬無理取鬧，認為他是香港的末代港督，理應了解香港的情況。陳又指，彭定康自出任港督開始至卸任後，其仕途每況愈下，每次對香港的事務「指指點點」均是「擦存在感」和搞破壞，做法不單止有問題，甚至令英國政壇感到尷尬，或許導致中英雙方的關係蒙上陰影，無助解決事情，只會添煩添亂。