何文田邨現鼠患　食環署派員清洗街道滅鼠

食環署今早派人員到何文田邨進行清洗街道及滅鼠工作。(何青霞攝)

一名有長期病患的82歲老婦確診感染大鼠戊型肝炎，成為香港第8宗人類感染個案。食物環境衞生署今早(22日)派員到該名患者所住的何文田邨進行清洗街道及滅鼠工作，有約8名食環署衞生督察到場視察。

現場所見，由常富街前往常樂街的一段道路衞生環境較差，電單車停泊的旁邊有多袋垃圾，渠上放置了捕鼠器。邨內設有多個花槽，部分遭棄置垃圾。

有何文田區人士透露，何文田邨、愛民邨等公共屋邨的鼠患問題近年十分嚴重，相信與興建港鐵何文田站和附近街市維修有關。不少街坊投訴家中有老鼠出沒，甚至幾乎每天都能捉到老鼠，「啲老鼠係成竇出現，有成5、6隻，好恐怖!」加上邨內不時有裝修及維修工程，老鼠會沿吊船的繩索爬到不同樓層，再進入居民住所內，令人防不勝防。

另有居民指，由於不少長者居於屋邨內，他們的防鼠滅鼠意識較低，加劇老鼠繁殖情況，建議政府加強滅鼠工作，在屋邨進行工程前，應先放置鼠餌，進行防治工作，杜絕鼠患；亦要指導居民如何從日常生活防鼠滅鼠，包括應先包好垃圾才放入垃圾站，避免老鼠於垃圾堆中找食物。

自去年9月香港發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案至今，全球共錄得9宗個案，香港「包辦」8宗，而今年發現的個案佔6宗，當中1人死亡，餘下1宗在加拿大發現。最新1宗的患者自上月7日起出現黃疸、食欲不振和茶色尿，同月21日入住伊利沙伯醫院，證實染病，現已出院，情況穩定。病人表示沒有在住所發現鼠隻，沒有進食過生豬肉及豬肉臟，於潛伏期內亦沒有外遊。根據現有的流行病學資料，中心暫未能確定有關感染的源頭及途徑，相關調查仍在進行中。