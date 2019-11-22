修例風波：鄧炳強盼和平解決理工事件　強調無死線

理工大學事件持續近一周仍未平息，警務處處長鄧炳強表示希望和平解決事件，又指校園環境變得危險，內有很多爆炸品，呼籲在校園內的人士盡快離開，重申18歲以下人士不會被即時拘捕，以及不會為事件設下死線。

對於有報道指有從理大逃出的人士離港旅行時受阻，鄧直指報道錯誤，指涉事人年滿18歲，離開校園時曾宣稱身體不適，警方登記其資料後，他便由救護車送院，惟他下車後並無入醫院便潛逃，故警方認為有需要作出拘捕。

鄧又指，在後日(24日)區議會選舉，警方會派員在票站附近進行高姿態巡邏，指警方已制訂不同預案，又相信大部分市民希望當日可以和平安全投票，呼籲不要作出任何暴力和不當行為，否則是與700萬香港市民對著幹。

對於警方被指行使過分武力拘捕示威者，鄧指警員在拘捕期間，示威者會不斷掙扎，亦可能有人搶犯，所以要以適當武力作出控制。如被捕人士認為警員行為暴力，會有投訴機制處理。被問到元朗7.21襲擊事件的檢控工作，鄧指視7.21事件與其他案件一樣，拘捕數字與其他個案相若，強調有證據就會拘捕。