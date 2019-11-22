男文員8.31涉藏彈弓　控方擬驗對講機雷射筆申押後

警方8月31日闖進港鐵太子站搜捕並拘捕多人，報稱文員的33歲男子被控在公眾地方管有攻擊性武器，案件今日(22日)在九龍城法院再訊。被告暫時毋須答辯，裁判官應控辯雙方要求，將案押後至明年1月17日，被告保釋條件中不准離港的限制被剔除，但上調被告保釋金金額。

被告鍾日祺，被控於8月31日在太子站月台的公眾地方無合法權限或合理辯解，而擁有攻擊性武器，即一個彈弓及48粒螺絲帽。

控方今表示已完成檢驗搜獲的彈弓及螺絲帽，指彈弓是自製，在第二次發射試驗時斷裂，形容是粗製濫造。但控方需要時間再檢驗其他證物，包括對講機及雷射筆，故申請將案押後。

另外，辯方亦申請更改保釋條件，指被告需要到內地工作，不得離港的限制影響其事業，表示被告願意提高保釋金金額，由5000港元提高至2萬港元，同時提出1萬港元人事擔保。

事發當日，警方另拘捕一名13歲男生，被指藏有2枚汽油彈。他被控藏有攻擊性武器罪，案件今日在九龍城少年法庭再訊。由於被告家屬反對，裁判官拒絕傳媒在庭旁聽。案件押後至明年1月31日，待警方進一步調查及索取法律意見，期間他獲准以原有條件保釋。