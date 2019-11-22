就業市場明年更保守　打工仔跳槽加薪幅度收窄

全球經濟持續不穩定，有招聘顧問公司發表薪酬調查2020，指今年下半年本地市場不明朗，香港就業市場氛圍更加保守，轉職人士加薪幅度預料在2020年收窄至10%至15%，略低於今年10%至20%的加幅。目前環境下，僱主及求職人士變得保守；與往年比較，專業人才相對不願意轉職。

國際專業人才招聘顧問公司華德士發表調查，指今年市場受到各種不利因素影響，企業採取審慎態度應對，企業招聘員工變得更為謹慎，招聘程序延長，亦增加額外的面試程序，因為僱主更看重求職者的特定技能，預期合約制職位進一步增加，項目管理、數據技術及業務分析方面的職位將備受歡迎。

行業研究顯示，50%科技專業人士期望在2020年獲得年薪11%至20%的獎金，49%期望年薪增長7%至15%。高科技公司及初創企業不斷尋求香港創新研究領域的策略管理職位，對數據、創新、人工智能、物聯網及軟件開發方面的人才需求若渴。業界缺乏本地人才，因此僱主不斷尋找具有專業技能的海外人才，如新加坡及大灣區等市場，均會為香港招聘海外人才帶來競爭。